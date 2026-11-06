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Educație

Demisie în bloc la vârful liceului ”Lenau” din Timișoara! La concursul de directori nu s-a înscris niciun candidat pentru această școală

g Scris de gianina ianăş
Demisie în bloc la vârful liceului ”Lenau” din Timișoara! La concursul de directori nu s-a înscris niciun candidat pentru această școală
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Conducerea Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara, formată dintr-un director și doi adjuncți, și-a anunțat intenția de a demisiona, spun surse din zona educației.

Sursa: Ştiri Timișoara. Renaşterea Bănăţeană

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