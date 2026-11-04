A doua ediție a manifestării organizate de Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor aduce la Galeria Atu Toys lansări de carte și reviste, o evocare dedicată poetului Iustin Panța și premiile literare ale filialei. Tot aici va fi lansat noul număr al revistei „Euphorion”, aflată la începutul unei noi etape redacționale. Scriitori, critici și editori se […] The post Două zile de poezie și dialog: Sibiu găzduiește simpozionul „Vară de noiembrie” appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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