Durere imensă la Școala Gimnazială Nr. 10 „Marin Preda” din Pitești, unde elevii și cadrele didactice deplâng moartea lui Yanis Sîrbu, un băiețel din clasa a IV-a D. Copilul s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală incurabilă, lăsând în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte. „De acum înainte, școala […] The post Durere fără margini la Școala Gimnazială „Marin Preda” din Pitești! Un elev de clasa a IV-a s-a stins din viață first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗