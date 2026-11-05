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Educație

Educația, puntea dintre tradiție și viitor. A început „Școala pentru părinți” 2026–2027 în comunitățile de romi căldărari din Văratec și Salcea

s Scris de suceava news online
Educația, puntea dintre tradiție și viitor. A început „Școala pentru părinți” 2026–2027 în comunitățile de romi căldărari din Văratec și Salcea
Aosom
Dialog deschis cu mamele din comunitățile tradiționale, cursuri de alfabetizare pentru adulți și informarea părinților privind admiterea elevilor romi la liceu O nouă ediție a proiectului „Școala pentru părinți” a debutat în județul Suceava, în anul școlar 2026–2027, printr-o serie de întâlniri dedicate comunităților de romi tradiționali căldărari din Văratec și Salcea. Inițiativa, desfășurată la […] The post Educația, puntea dintre tradiție și viitor. A început „Școala pentru părinți” 2026–2027 în comunitățile de romi căldărari din Văratec și Salcea first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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