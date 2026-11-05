Dialog deschis cu mamele din comunitățile tradiționale, cursuri de alfabetizare pentru adulți și informarea părinților privind admiterea elevilor romi la liceu O nouă ediție a proiectului „Școala pentru părinți” a debutat în județul Suceava, în anul școlar 2026–2027, printr-o serie de întâlniri dedicate comunităților de romi tradiționali căldărari din Văratec și Salcea. Inițiativa, desfășurată la […] The post Educația, puntea dintre tradiție și viitor. A început „Școala pentru părinți” 2026–2027 în comunitățile de romi căldărari din Văratec și Salcea first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗