Educația României, între reformă și nevoia de libertate. Mai puțină materie obligatorie, mai multă autonomie pentru profesori

Sistemul de învățământ din România are nevoie de o reformă profundă, nu de o nouă succesiune de schimbări administrative, programe încărcate și decizii luate de la un mandat ministerial la altul. Una dintre direcțiile propuse de expertul în educație Radu Szekely este reducerea conținuturilor obligatorii și acordarea unei libertăți mai mari profesorilor în organizarea activității […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗