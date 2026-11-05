EDUCAȚIE. Patru școli din județul Satu Mare primesc finanțare pentru combaterea abandonului școlar

Alte zece unități de învățământ sunt pe lista de rezervă Patru unități de învățământ din județul Satu Mare au fost admise la finanțare prin programul PRIMII, destinat prevenirii abandonului școlar și combaterii analfabetismului funcțional. Alte zece școli sătmărene figurează pe lista de r...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗