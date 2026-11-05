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Educație

EDUCAȚIE. Patru școli din județul Satu Mare primesc finanțare pentru combaterea abandonului școlar

f Scris de florin dura
EDUCAȚIE. Patru școli din județul Satu Mare primesc finanțare pentru combaterea abandonului școlar
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Alte zece unități de învățământ sunt pe lista de rezervă Patru unități de învățământ din județul Satu Mare au fost admise la finanțare prin programul PRIMII, destinat prevenirii abandonului școlar și combaterii analfabetismului funcțional. Alte zece școli sătmărene figurează pe lista de r...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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