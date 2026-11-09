Mai mulți elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri de Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu au fost avansați la gradul de elev sergent, în cadrul unei ceremonii desfășurate pe platoul instituției. Avansarea i-a vizat pe elevii numiți în funcții de comandă și reprezintă o recunoaștere a activității, disciplinei și implicării […] The post Elevi ai Școlii Militare din Sibiu, avansați la gradul de elev sergent appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Distribuie: Facebook Instagram