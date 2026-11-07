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Educație

Elevii de clasa a XII-a de la „Mihai Eminescu” au aflat ce opțiuni de studiu au la Extensia Universitară Satu Mare

a Scris de adrian feher
Elevii de clasa a XII-a de la „Mihai Eminescu” au aflat ce opțiuni de studiu au la Extensia Universitară Satu Mare
Aosom
Elevii claselor a XII-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare s-au întâlnit joi, 5 noiembrie 2026, cu reprezentanții Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Discuția a vizat alegerea unei facultăți și a unui traseu profesional, cu accent pe programele de studiu oferite prin ...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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