Elevii de clasa a XII-a de la „Mihai Eminescu” au aflat ce opțiuni de studiu au la Extensia Universitară Satu Mare

Elevii claselor a XII-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare s-au întâlnit joi, 5 noiembrie 2026, cu reprezentanții Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Discuția a vizat alegerea unei facultăți și a unui traseu profesional, cu accent pe programele de studiu oferite prin ...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗