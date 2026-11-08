• cei mici au participat la un tur interarctiv al Casei, îndrumați de Elena Nicoleta Albu, educator muzeal • la final, au participat la un atelier practic de modelaj în lut, unde au modelat diferite specii de păsări specifice Dunării Articolul Elevii Școlii Gimanziale „Nedelcu Chercea”, oaspeții Casei Umorului Desenat apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗