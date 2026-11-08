 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Educație

Elevii Școlii Gimanziale „Nedelcu Chercea”, oaspeții Casei Umorului Desenat

m Scris de marian gheorghe
Elevii Școlii Gimanziale „Nedelcu Chercea”, oaspeții Casei Umorului Desenat
Aosom
• cei mici au participat la un tur interarctiv al Casei, îndrumați de Elena Nicoleta Albu, educator muzeal • la final, au participat la un atelier practic de modelaj în lut, unde au modelat diferite specii de păsări specifice Dunării Articolul Elevii Școlii Gimanziale „Nedelcu Chercea”, oaspeții Casei Umorului Desenat apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech