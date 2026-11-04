Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, prin Secția pentru Copii. Ludotecă invită copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani la Atelierul de educație emoțională EmoKid, coordonat de Mari Tatomir, consilier pentru dezvoltare personală. Cei mici sunt așteptați marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 16:30, la primul atelier Emokid, intitulat: „Detectivii emoțiilor – misterul […] Articolul „Emokid”. Atelier de educație emoțională la Biblioteca Județeană apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗