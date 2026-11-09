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Educație

Facultatea la Cluj, un lux pentru multe familii: aproape 200.000 de lei pentru o diplomă/ Cât costă abandonul

z Scris de ziua de cluj
Facultatea la Cluj, un lux pentru multe familii: aproape 200.000 de lei pentru o diplomă/ Cât costă abandonul
Aosom
Un student care urmează o facultate la Cluj-Napoca poate ajunge să cheltuiască aproape 200.000 de lei în câțiva ani, dacă plătește taxa și locuiește în chirie, potrivit unor date publicate de platforma studiu.ai.

Sursa: Ziua De Cluj

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