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Educație

Festivalul Internațional de Literatură al Banatului

d Scris de denisa grega
Festivalul Internațional de Literatură al Banatului
Aosom
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Timișoara organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Muzeului Național al Banatului, prima ediție a Festivalului Internațional de [...] Articolul Festivalul Internațional de Literatură al Banatului a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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