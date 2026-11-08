Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Timișoara organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Muzeului Național al Banatului, prima ediție a Festivalului Internațional de [...] Articolul Festivalul Internațional de Literatură al Banatului a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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