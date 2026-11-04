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Educație

Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual are loc pe 9 noiembrie, la Cotroceni

v Scris de valentina prelipcean(
Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual are loc pe 9 noiembrie, la Cotroceni
Aosom
Aproximativ 300 de elevi, profesori, angajatori și reprezentanți ai autorităților sunt așteptați luni, 9 noiembrie, la Palatul Cotroceni, la cea de-a doua ediție a Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual.

Sursa: Monitorul Cluj

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