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Educație

În atenția persoanelor selectate pentru inițierea în Mahamrityunjaya mantra

k Scris de kulananda
În atenția persoanelor selectate pentru inițierea în Mahamrityunjaya mantra
Aosom
Instructorii de yoga, șivaism, tantra și lectorii de Ayurveda vor putea primi inițierea în Mahamrityunjaya mantra la întâlnirea cu instructorii din data de 18 noiembrie de la Pipera 1, la camera 401, începând cu ora 11:00. Cei care doresc să participe

Sursa: Yoga Esoteric

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