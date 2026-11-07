În atenția persoanelor selectate pentru inițierea în Mahamrityunjaya mantra

Instructorii de yoga, șivaism, tantra și lectorii de Ayurveda vor putea primi inițierea în Mahamrityunjaya mantra la întâlnirea cu instructorii din data de 18 noiembrie de la Pipera 1, la camera 401, începând cu ora 11:00. Cei care doresc să participe

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗