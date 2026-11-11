Începe asaltul final la șefia școlilor ieșene

Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista unităților de învățământ arondate centrelor de interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere, etapa a II-a, programată în perioada 12–27 noiembrie 2026. Sunt 134 de unități de învățământ și 199 de funcții de conducere pentru care au fost depuse opțiuni!

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗