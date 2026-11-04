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Educație

Inteligența artificială intră în liceele din România: Ce vor învăța elevii la noua materie introdusă de anul viitor

a Scris de alice draghici
Inteligența artificială intră în liceele din România: Ce vor învăța elevii la noua materie introdusă de anul viitor
Aosom
Din anul viitor, liceenii vor putea studia opțional inteligența artificială. Noua materie îi va învăța să își protejeze datele personale, să identifice falsurile deepfake și dezinformarea și să utilizeze responsabil tehnologia.

Sursa: Stiri Pe Surse

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