Ediția din acest an a UPT Nippon Autumn Fest – Kakehashi s-a încheiat luni, 9 noiembrie 2026, cu două conferințe susținute de invitații speciali ai festivalului, prof. Kazuya Yoshida și prof. Miwako Kitamura, de la Universitatea Tohoku din Japonia. Dincolo de perspectivele oferite asupra viitorului roboticii spațiale, explorării Lunii, inovării și antreprenoriatului, întâlnirea a reprezentat […] Articolul Kakehashi 2026 s-a încheiat cu o nouă punte între Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea Tohoku din Japonia apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗