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Educație

MaterialFEST revine la Politehnica Bucureşti în această săptămână

m Scris de mirea andreea
MaterialFEST revine la Politehnica Bucureşti în această săptămână
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Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti organizează, în zilele de 12 şi 13 noiembrie, cea de-a III-a ediţie a MaterialFEST

Sursa: Stiri Pe Surse

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