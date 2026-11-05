📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 Primăria Comunei Micăsasa transmite o serie de informații privind aplicarea noilor prevederi legislative în domeniul urbanismului și construcțiilor. Precizările vizează aspecte importante cu care cetățenii se pot confrunta în contextul intrării în vigoare […] The post MICĂSASA: Noi clarificări privind aplicarea Codului urbanistic appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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