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Educație

Miniștrii Educației reiau tema învățământului dual, fără să înțeleagă problemele economico-sociale

d Scris de diana scarlat
Miniștrii Educației reiau tema învățământului dual, fără să înțeleagă problemele economico-sociale
Aosom
România are acum doi miniștri ai Educației, după ce s-au dat legi diferite pentru învățământul preuniversitar și universitar. Ambii miniștri - Sorin Costreie și Sorin Ionescu, cel de-al doilea fiind ministru delegat pentru sistemul preuniversitar - susțin că România ar trebui să se orienteze spre învățământul dual și principala nevoie este votul Parlamentului pentru deblocarea burselor tehnologice, dar din declarațiile celor doi reiese că nu au înțeles problemele acestui sistem.

Sursa: Jurnalul Ro

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