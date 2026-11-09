Misterul expresiei „six-seven” care a cucerit Generația Alpha. Ce vor să spună, de fapt, copiii și adolescenții

În ultimul timp, mulți părinți și-au auzit copiii spunând, aparent din senin, „six-seven”. Pentru cei mai mulți adulți, acest lucru nu înseamnă decât o alăturare banală a două numere. Însă, pentru copiii din Generația Alpha, „6-7” este o glumă pe care o recunosc imediat.

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