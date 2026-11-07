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Educație

Momente de panică pentru 34 de elevi italieni, aflați în Cracovia în timpul atacului armat. Ce s-a întâmplat cu ei

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Momente de panică pentru 34 de elevi italieni, aflați în Cracovia în timpul atacului armat. Ce s-a întâmplat cu ei
Aosom
Un grup școlar format din 34 de elevi și 3 însoțitori de la Liceul „Ugo Foscolo” din Albano Laziale se afla la Cracovia în timpul atacului armat petrecut în Piața Centrală, în centrul orașului polonez.

Sursa: Mediafax Ro

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