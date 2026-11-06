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Educație

Motivarea absențelor școlare în 2026-2027: limita de 40 de ore, calculul pe materii și regulile pentru părinți

i Scris de iulian budusan
Motivarea absențelor școlare în 2026-2027: limita de 40 de ore, calculul pe materii și regulile pentru părinți
Aosom
Elevii pot avea cel mult 40 de ore de absență motivate de părinți, printr-o simplă cerere scrisă, în anul școlar 2026-2027. Nu este însă suficientă respectarea acestui plafon: trebuie avută în vedere și limita de 20% din orele anuale ale fiecărei materii.

Sursa: Realitatea

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