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Educație

Nicoleta Foldeș, numită inspector școlar general adjunct la ISJ Satu Mare

a Scris de adrian feher
Nicoleta Foldeș, numită inspector școlar general adjunct la ISJ Satu Mare
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Profesoara Nicoleta Foldeș a fost numită în funcția de inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Aceasta preia funcția ocupată până acum de profesoara Mariana Geta Sălăgean, a cărei detașare a încetat. Potrivit un...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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