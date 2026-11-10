O directoare face zilnic 130 de kilometri ca să ajungă la o școală pe care a găsit-o în ruină, în Olt. A renovat-o cu 120.000 de euro iar numărul copiilor s-a dublat: „E acasă”

O școală dintr-o comună cu aproximativ 1.000 de locuitori a ajuns să atragă copii inclusiv din localitățile vecine, deși în multe sate din România numărul elevilor este tot mai mic. În spatele schimbării se află Lusiana Drăgușin, o profesoară care a renunțat la o carieră în turism și face zilnic 130 de kilometri pentru a ajunge la serviciu. Când a văzut prima dată școala din Făgețelu, județul Olt, a crezut că nu va rezista acolo. Astăzi, unitatea a fost renovată, numărul copiilor aproape s-a dublat, iar directoarea a ajuns finalistă la un premiu național pentru educație.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗