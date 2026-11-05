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Educație

O nouă disciplină ar putea apărea în programa elevilor. Ministrul Sănătății insistă pentru varianta obligatorie

g Scris de gabriela mănăilescu
O nouă disciplină ar putea apărea în programa elevilor. Ministrul Sănătății insistă pentru varianta obligatorie
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Educația pentru sănătate ar putea deveni obligatorie în școlile din România. Ministrul Alexandru Rogobete a început discuțiile cu Ministerul Educației și vrea introducerea unor module adaptate vârstei copiilor, care să abordeze inclusiv dependențele, alimentația și prevenirea bolilor.

Sursa: Realitatea

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