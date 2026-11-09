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Educație

„Orașul meu, orașul tău”. Concurs de desene și compuneri la Biblioteca Județeană

m Scris de marian gheorghe
„Orașul meu, orașul tău”. Concurs de desene și compuneri la Biblioteca Județeană
Aosom
• concursul, dotat cu premii, se desfășoară în perioada 2-20 noiembrie, pe trei secțiuni • el se adresează copiilor de grădiniță și elevilor din clasele pregătitoare - a IV-a, iar participarea se va face cu sprijinul cadrelor didactice și al părinților Articolul „Orașul meu, orașul tău”. Concurs de desene și compuneri la Biblioteca Județeană apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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