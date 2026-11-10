Universitatea Politehnica Timișoara a finalizat, la 31 octombrie 2026, proiectul PERFORM-UP, implementat în parteneriat cu Business Saga și dedicat studenților Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. În cei doi ani de implementare, 260 de studenți au efectuat stagii de practică sau internshipuri la 34 de companii și organizații partenere, iar activitățile de formare, consiliere […] Articolul PERFORM-UP s-a încheiat: doi ani de practică, proiecte aplicate și contact cu angajatorii pentru studenții de la Electronică ai UPT apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗