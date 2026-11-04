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Educație

Prima zi de școală rămâne zi de muncă pentru părinți. Parlamentul a respins propunerea de acordare a unei zile libere

v Scris de vlad dobrea
Prima zi de școală rămâne zi de muncă pentru părinți. Parlamentul a respins propunerea de acordare a unei zile libere
Aosom
Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, un proiect de lege prin care ziua de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial era declarată zi liberă pentru părinţi.

Sursa: Stirile Pro.tv

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