Universitatea Politehnica Timișoara și-a sărbătorit unul dintre profesorii de referință, prof. univ. em. dr. ing. Ioan Gheorghe Carțiș, fost rector al instituției, la împlinirea vârstei de 90 de ani. Sub genericul „Ioan Gheorghe Carțiș la 90 de ani. O viață dedicată Politehnicii”, evenimentul organizat luni, 9 noiembrie 2026, în Sala Senatului din Rectoratul UPT, a […] Articolul Profesorul Ioan Gheorghe Carțiș, la 90 de ani. O viață dedicată Politehnicii apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗