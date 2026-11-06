În perioada 28 octombrie – 4 noiembrie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în cadrul proiectului „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, două workshopuri tematice dedicate studenților și o nouă întâlnire de consiliere din seria „La un ceai cu specialiștii”. La cele trei activități au participat, în […] The post Proiectul DIZAB-USV: Proiecte incluzive, antreprenoriat social și consiliere cu specialiști first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗