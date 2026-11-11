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Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama de miercuri, 11 noiembrie

n Scris de narcis ghiurca
Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama de miercuri, 11 noiembrie
Aosom
Integrama zilei de miercuri, 11 noiembrie este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Sursa: Adevarul

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