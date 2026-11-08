Istoric sibian, doctorand la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și coordonator al librăriei Humanitas Sibiu, Rafael Țichindelean recomandă filmul „Dune: Partea II”, regizat de Denis Villeneuve. Pentru a urmări povestea, spune el, este necesară vizionarea primei părți. Alegerea sa se oprește însă asupra continuării, în care mesajul seriei ar fi concentrat mai bine. „«Dune: Partea […] The post Recomandarea săptămânii | Rafael Țichindelean: „Dune: Partea II” appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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