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Educație

Rogobete, despre medicii rezidenți: „Nu sunt anexa medicului primar și nici apendicul profesorului”. Gărzile, plătite din anul I

a Scris de andreea tobias
Rogobete, despre medicii rezidenți: „Nu sunt anexa medicului primar și nici apendicul profesorului”. Gărzile, plătite din anul I
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„Medicii rezidenți nu sunt anexa medicului primar și nici apendicul profesorului”, transmite ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după o întâlnire cu reprezentanții tinerilor medici și cu președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.

Sursa: Mediafax Ro

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