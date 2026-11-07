Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat

La doar 15 ani, când cei mai mulți adolescenți își împart timpul între școală și jocuri, David Filipaș obținea în Spania diploma de cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume. Totul a pornit de la o vacanță de familie în Grecia, transformată ulterior într-o afacere de succes în regiunea Messara din Creta, unde românii produc propriul ulei presat la rece. Urmăriți mai jos interviul video exclusiv cu David Filipaș, adolescentul român recunoscut la nivel internațional pentru palatul său olfactiv și gustativ.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗