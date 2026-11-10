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Educație

Să fii sau să fi? Cum se scrie corect, cu exemple

r Scris de realitatea.net
Să fii sau să fi? Cum se scrie corect, cu exemple
Aosom
Multă lume încă face confuzie, atunci când vine vorba de conjugarea verbului „a fi” și, mai ales, când trebuie să folosească în mod corect expresiile „să fii” sau „să fi”. Tocmai de aceea, îți prezentăm regulile de scriere, dar și un truc simplu ca să nu mai greșești.

Sursa: Realitatea

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