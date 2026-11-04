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Educație

Salariile profesorilor, în discuție cu sindicatele. Ce promite ministrul Educației pentru 2027

g Scris de gabriela mănăilescu
Salariile profesorilor, în discuție cu sindicatele. Ce promite ministrul Educației pentru 2027
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Ministrul Educației, Sorin Costreie, a discutat cu liderii sindicatelor despre salarizarea cadrelor didactice, bugetul pentru 2027 și măsurile care ar trebui reanalizate. Oficialul susține că profesorii trebuie să fie bine plătiți și motivați.

Sursa: Realitatea

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