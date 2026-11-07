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Educație

Schimbare în conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj

a Scris de anca mureşan
Schimbare în conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj
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Adrian Magdaș, profesor de matematică și fost director al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, este favorit pentru funcția de inspector școlar general al județului Cluj.

Sursa: Ziua De Cluj

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