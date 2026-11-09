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Educație

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, SUFOCATĂ DE HÂRTII! DIRECTORII MUNCESC PÂNĂ LA OPT ORE SUPLIMENTARE PE ZI, FĂRĂ SĂ FIE PLĂTIȚI

i Scris de iulian gavriluta
ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, SUFOCATĂ DE HÂRTII! DIRECTORII MUNCESC PÂNĂ LA OPT ORE SUPLIMENTARE PE ZI, FĂRĂ SĂ FIE PLĂTIȚI
Aosom
În loc să se ocupe de educație, profesorii și directorii de școli au ajuns funcționari ai unui sistem administrativ care produce documente, rapoarte, tabele, comisii și situații peste situații. Birocrația a devenit o a doua meserie, neplătită, iar timpul care ar trebui dedicat elevilor este consumat de o adevărată industrie a hârtiilor. În învățământul românesc […]

Sursa: News Buzau

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