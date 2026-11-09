ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, SUFOCATĂ DE HÂRTII! DIRECTORII MUNCESC PÂNĂ LA OPT ORE SUPLIMENTARE PE ZI, FĂRĂ SĂ FIE PLĂTIȚI

În loc să se ocupe de educație, profesorii și directorii de școli au ajuns funcționari ai unui sistem administrativ care produce documente, rapoarte, tabele, comisii și situații peste situații. Birocrația a devenit o a doua meserie, neplătită, iar timpul care ar trebui dedicat elevilor este consumat de o adevărată industrie a hârtiilor. În învățământul românesc […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗