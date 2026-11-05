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Educație

Snoop.ro: Cum a ajuns fiul lui Marcel Ciolacu asistent universitar la UMF „Carol Davila”. Detașarea la București a fost semnată de Alexandru Rafila

c Scris de ciprian iana
Snoop.ro: Cum a ajuns fiul lui Marcel Ciolacu asistent universitar la UMF „Carol Davila”. Detașarea la București a fost semnată de Alexandru Rafila
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Filip Andrei Ciolacu, fiul fostului prim-ministru și președinte al PSD Marcel Ciolacu, a devenit asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, după ce a reușit să se transfere în Capitală de la Târgu Mureș, unde fusese repartizat inițial în urma concursului național de rezidențiat.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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