 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Educație

Sorin Costreie, după întâlnirea cu foşti miniştri ai Educaţiei: „O colaborare reală poate ajuta la continuarea reformelor”

a Scris de alina popescu
Sorin Costreie, după întâlnirea cu foşti miniştri ai Educaţiei: „O colaborare reală poate ajuta la continuarea reformelor”
Aosom
Educaţia nu poate fi reconstruită la fiecare mandat, este o construcţie pe termen lung, a declarat ministrul Sorin Costreie, care s-a întâlnit vineri cu foşti miniştri ai Educaţiei şi Cercetării de după 1990.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech