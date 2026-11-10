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Educație

Stopul cardiac nu așteaptă ambulanța. Angajații Muzeului Brukenthal au învățat manevrele de resuscitare

i Scris de ignat vlad
Stopul cardiac nu așteaptă ambulanța. Angajații Muzeului Brukenthal au învățat manevrele de resuscitare
Aosom
Angajații Muzeului Național Brukenthal din Sibiu au participat, săptămâna trecută, la un curs de prim ajutor în cadrul căruia au învățat cum să recunoască situațiile medicale de urgență și au exersat tehnici de intervenție, inclusiv manevre de resuscitare. Instruirea a fost organizată de compania Sidra Solutions, specializată în securitate și sănătate în muncă, situații de […] The post Stopul cardiac nu așteaptă ambulanța. Angajații Muzeului Brukenthal au învățat manevrele de resuscitare appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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