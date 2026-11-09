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Educație

Tematica Taberei pentru revelarea Sinelui-Esență (Atman)

k Scris de kulananda
Tematica Taberei pentru revelarea Sinelui-Esență (Atman)
Aosom
Tabăra internațională de revelare a Sinelui-Esență (Atman) se va desfășura în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie, online.În cadrul acestei tabere, care va beneficia de o amplă susținere spirituală, va fi oferită și exemplificată din perspectiva supra

Sursa: Yoga Esoteric

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