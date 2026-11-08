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Educație

UBB Cluj a lansat cel mai amplu studiu despre sănătatea mintală din România! Mii de tineri vor fi evaluați Universitatea Bab

m Scris de mădălina ivan(
UBB Cluj a lansat cel mai amplu studiu despre sănătatea mintală din România! Mii de tineri vor fi evaluați Universitatea Bab
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Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a lansat un proiect dedicat sănătății mintale, care include un studiu național la care vor participa mii de adolescenți și tineri.

Sursa: Monitorul Cluj

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