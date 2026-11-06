Un copil de 11 ani din Cluj a construit portretul lui Brâncuși din 18.750 de piese LEGO. Ce a ascuns Brickasso în tablou

Un băiat de numai 11 ani din Cluj-Napoca a reușit să transforme 18.750 de piese LEGO într-un portret al lui Constantin Brâncuși. Albert Oprea a muncit sute de ore pentru a realiza tabloul, dar adevărata surpriză apare atunci când te apropii de el. Printre piesele care alcătuiesc chipul sculptorului sunt ascunse opere celebre, personaje și construcții în miniatură, fiecare cu propria poveste.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗