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Educație

Un experiment din Suedia arată cum tehnologia scade IQ-ul. Exemplul cu TikTok-ul. De ce dăm scroll ore în şir

f Scris de florin răvdan
Un experiment din Suedia arată cum tehnologia scade IQ-ul. Exemplul cu TikTok-ul. De ce dăm scroll ore în şir
Aosom
În şcolile din Suedia a fost făcut un experiment care a avut rezultate surprinzătoare. În epoca AI, se dovedeşte de fapt că utilizarea tehnologiei în exces duce, de fapt, la scăderea inteligenţei, nu la creşterea ei.

Sursa: Dcnews

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