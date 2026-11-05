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Educație

Un tânăr își va petrece următorii ani în Centru de Detenție Tichilești

a Scris de alina mihai
Un tânăr își va petrece următorii ani în Centru de Detenție Tichilești
Aosom
• inculpatul în vârstă de 18 ani, din comuna Gemenele, a fost condamnat la măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 4 ani și 6 luni • acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor, lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere Articolul Un tânăr își va petrece următorii ani în Centru de Detenție Tichilești apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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