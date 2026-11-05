Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioadele 5–6 noiembrie și 12–13 noiembrie a.c., evenimentul academic „Ziua Doctorandului USV”, dedicat prezentării rezultatelor și direcțiilor de cercetare ale studenților doctoranzi. Manifestarea reunește peste 150 de doctoranzi din cadrul celor două școli doctorale ale universității și se va desfășura în Aula din corpul E. Programul include prezentări orale și sesiuni de […] The post Universitatea Suceava organizează evenimentul academic „Ziua Doctorandului USV” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗