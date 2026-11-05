 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Educație

UTCN își consolidează rolul în alianța universitară europeană EUt+! Noi proiecte pentru studenți și cercetători

z Scris de ziua de cluj
UTCN își consolidează rolul în alianța universitară europeană EUt+! Noi proiecte pentru studenți și cercetători
Aosom
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a participat la Săptămâna EUt+, organizată la finalul lunii octombrie, la Plovdiv, în Bulgaria, alături de reprezentanții universităților partenere din alianța European University of Technology.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech