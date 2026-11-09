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Educație

Vacanța de iarnă 2026: Care este ultima zi de cursuri și pe ce dată revin elevii la școală în ianuarie

c Scris de camelia sinca
Vacanța de iarnă 2026: Care este ultima zi de cursuri și pe ce dată revin elevii la școală în ianuarie
Aosom
Marți, 22 decembrie 2026, este ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă. Elevii se întorc la școală luni, 11 ianuarie 2027, după 19 zile calendaristice de pauză, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Sursa: Digi24

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